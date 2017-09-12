Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно принял резолюцию, которая ужесточает санкционный режим против КНДР. Это ответ на ракетное испытание, произведенное Северной Кореей 2 сентября.

Резолюция предусматривает ограничение на закупку нефтепродуктов: КНДР будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год, что, вероятно, приведет к снижению импорта Северной Кореей нефтепродуктов на 10%. Ограничивается также импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в страну сжиженного природного газа и газового конденсата.

Кроме того, сильно ударит по КНДР запрет на экспорт северокорейского текстиля, который в прошлом году принес этой стране выручку в размере 752,5 млн долларов.

Кроме того, резолюция запрещает странам ООН выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

Рассматривая резолюцию, представители Украины как непостоянного член Совета Безопасности, "в очередной раз подчеркнули важность полного выполнения государствами-членами ООН резолюций Совета по КНДР с целью предупреждения будущих провокаций и сдерживания ядерных амбиций Пхеньяна". Украинская делегация также отметила, что международное сообщество должно принять все возможные меры для восстановления уважения международного права и поиска путей мирного решения угроз миру и безопасности в мире, пишет "Укринформ".

Напомним, что 3 сентября власти Северной Кореи заявили об успешном испытании водородной бомбы.

Ранее в КНДР сообщили о разработке нового "улучшенного" водородного боезаряда, который может использоваться в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Новую разработку северокорейских ученых проинспектировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Спустя несколько часов военнослужащие Японии и Южной Кореи сообщили о проведении КНДР очередного испытания ядерного оружия. Шестое по счету оно, по мнению экспертов, стало наиболее мощным.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил испытания КНДР водородной бомбы.

Он также указал на важность международной реакции на действия Пхеньяна для Украины как страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что придерживаются единого мнения относительно необходимости жестко реагировать на действия Северной Кореи.

Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявил, что Евросоюз введет собственные "автономные" санкции против КНДР в дополнение к ожидаемым санкциям Совета Безопасности ООН.

По ее словам, все это давление на Пхеньян направлено "на открытие каналов для дипломатического диалога, которого сейчас нет", а также для денуклеаризации Корейского полуострова.

По материалам: Интерфакс / Укринформ /