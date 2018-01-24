Совет директоров Tesla лишил Илона Маска зарплаты и бонусов

Илон Маск должен увеличить капитализацию Tesla на 600 миллиардов долларов

Совет директоров Tesla лишил главу компании Илона Маска зарплаты, бонусов и любых других гарантированных выплат. Как сообщается на сайте Tesla, вознаграждение бизнесмена будет зависеть от того, сможет ли он добиться поставленных советом директоров целей.

Новая система вознаграждения для Маска расписана на 10 лет, за которые Tesla должна стать одной из самых дорогих компаний на рынке. В конечном итоге капитализация компании должна составить 650 миллиардов долларов, то есть, Маск должен увеличить ее стоимость почти на 600 миллиардов (на данный момент капитализация Tesla составляет 59 миллиардов долларов).

Выплаты, которые получит Маск, разбиты на 12 траншей, размер каждого из которых составляет 1% от стоимости акций Tesla по состоянию на 21 января 2018 года. Для того, чтобы получить первый транш, Маск должен увеличить капитализацию Tesla до 100 миллиардов долларов. Отмечается также, что если ему не удастся получить ни одного транша, Маск не получит никакой компенсации.

План выплаты вознаграждения Маску был представлен после того, как Tesla не смогла добиться предполагаемых целей по производству нового автомобиля Tesla Model 3.

В ноябре Tesla представила электрический грузовик и спорткар. Грузовик Tesla может проехать без подзарядки 800 километров, а после получасовой зарядки еще 650 километров. При максимальной загрузке (около 36 тонн) он разгоняется от 0 до 100 километров в час за 20 секунд. По материалам: ZN.UA /