Совет ЕС продлил санкции против РФ еще на пол года

Совет Европейского союза сегодня, 15 марта, принял решение продлить до 15 сентября 2019 года персональные санкции против российских граждан и организаций подрывающих или представляющих угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС. Кроме того Евросоюз добавил в санкционный список восьмерых россиян причастных к инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

"Ввиду применения Российской Федерацией силы, которая привела к задержанию украинских военнослужащих и конфискации судов 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, что представляет собой нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности В Украине Совет считает, что в список лиц, образований и организаций, подлежащих ограничительным мерам, следует добавить восемь человек, как указано в Приложении I к Регламенту (ЕС) No 269/2014", - сказано в тексте.

Ограничительные меры касаются 170 физических и 44 юридических лиц и включают в себя заморозку активов и запрет на поездки.

Напомним, что список лиц причастных к агрессии в Керченском проливе был утвержден ЕС еще 6 марта.

the Экономист

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