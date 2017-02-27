Совет ЕС утвердил механизм приостановки безвиза для третьих стран

Совет Европейского Союза утвердил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Либерализация визового режима приносит большие преимущества Евросоюзу и третьим странам. В то же время, ЕС должен быть в состоянии эффективно реагировать на случаи несоблюдения правил. Пересмотр механизма приостановки, принятый сегодня (27 февраля), способствует борьбе со злоупотреблением системой", - заявил министра внутренних дел и национальной безопасности Мальты Кармело Абела.

Кроме того, Совет ЕС окончательно утвердил либерализацию визового режима для граждан Грузии, въезжающих в Евросоюз на срок пребывания 90 дней в течение 180-дневного периода.

Отмечается, что Совет ЕС и Европарламент должны подписать принятый регламент, после чего он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней одновременно с механизмом приостановки безвизового режима для третьих стран.

Напомним, в декабре прошлого года в ЕС договорились приостанавливать безвиз с третьими странами на 9 месяцев. Возможными предпосылками для приостановления действия безвизовых режимов определены невыполнения обязательств третьих стран относительно соглашений о реадмиссии, а также значительный рост безопасностных рисков для внутренней безопасности стран- членов в случае роста количества нелегальных мигрантов.

По материалам lb.ua

