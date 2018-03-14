Совет НАТО обсудит незаконное использование Россией химоружия

15 марта состоится заседание совета НАТО, посвященное незаконному использованию Россией химического оружия и незаконной программе его разработки. Об этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в ходе выступления в парламенте, сообщает Reuters.

5 марта 2018 года в торговом центре британского города Солсбери был отравлен бывший полковник российской военной разведки Сергей Скрипаль, ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании. Позже выяснилось, что вместе с ним пострадала его дочь Юлия.

Как сообщили в полиции, россияне были отравлены веществом нервно- паралитического действия. Кроме них в инциденте пострадал 21 человек.

12 марта Мэй заявила, что "очень вероятно", что Москва несет ответственность за отравление в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По словам Мэй, они были отравлены нервно- паралитическим веществом, разработанным в России. Премьер дала России сутки, чтобы предоставить свои пояснения.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока ей не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля.

Сегодня, 14 марта Великобритания инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения дела Скрипаля.

НАТО выразило солидарность с Великобританией в деле об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и призвало Россию ответить на вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы производства нервно-паралитического вещества, которое использовалось в покушении на бывшего разведчика РФ.

Тереза Мэй, выступая сегодня в парламенте, назвала отравление Скрипаля "незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства" и перечислила ряд мер, которые предпримет британское правительство в ответ на этот инцидент, в числе которых - высылка 23 российских дипломатов.