Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию в Украине 25 сентября

В понедельник, 10 сентября, начинает работу 39-я сессия Совета ООН по правам человека

На заседании Совета ООН по правам человека планируется заслушать информацию о ситуации в Украине. Об этом говорится в повестке дня на очередную 39-ю сессию Совета.

Так, заседание состоится 25 сентября.

"25 сентября Совет по правам человека заслушает устный доклад Верховного комиссара о ситуации в области прав человека в Украине. За этим последует заявление страны, которой касается доклад, и диалог", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию, 39-я сессия Совета ООН по правам человека начинает работу в понедельник, 10 сентября. Заседания будут продолжаться на протяжении трех недель, в течение которых в Совете рассмотрят около сотни вопросов.

Напомним, в начале сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что среди основных вопросов, которые Украина будет предлагать к обсуждению во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, в частности, оккупация Крыма и судьба политических заключенных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН планирует поднять вопрос размещения миротворческой миссии на Донбассе.