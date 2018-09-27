Совет ООН призвал РФ дать доступ международным правозащитникам к мониторингу Крыма

Страны-члены и наблюдатели Совета ООН по правам человека призвали Российскую Федерацию выполнять обязательства государства-оккупанта и придерживаться человеческих прав на аннексированном полуострове. Кроме того Россия должна открыть доступ в Крым международным правозащитным мониторинговым механизмам.

Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Указанная группа стран в очередной раз выразила серьезную обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека со стороны оккупационной российской власти на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым (АРК) и призвала РФ соблюдать ее обязательств государства- оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом, выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 относительно территориальной целостности Украины, 71/205 и 72/190 относительно положения с правами человека в АРК, приказ Международного суда в деле "Украина против России", а также предоставить доступ на территорию оккупированного полуострова международным правозащитным мониторинговым механизмам", - говорится в сообщении.

Отмечено, что совместное заявление 40 стран-членов и наблюдателей в Совете ООН (СПЧ) по правам человека объявил постоянный представитель Украины в Женеве Юрий Клименко на заседании 39-й сессии СПЧ.

Напомним, за последние 10 месяцев Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, анализируя ситуацию в оккупированном Крыму, задокументировала семь случаев, когда жертвы подвергались жестокому обращению, а иногда и пыткам в качестве наказания, для получения конкретной информации.