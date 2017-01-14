Советник Трампа пять раз созванивался с послом РФ в день введения санкций, - Reuters

Советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн и посол РФ в США Сергей Кисляк пять раз созванивались 29 декабря - в день, когда Барак Обама ввел новые санкции против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Звонки состоялись после того, как посольству РФ сообщили о санкциях и до того момента, как президент России Владимир Путин объявил о том, что Кремль не станет предпринимать ответных действий.

Один из источников уточнил, что администрация Обамы уведомила российского посла Сергея Кисляка о новых санкциях за час до того, как решение было обнародовано. Официальный представитель Трампа подтвердил только один телефонный разговор между Флинном и Кисляком. По его словам, санкции они не обсуждали.

На данный момент остается неизвестным содержание звонков. Также нет информации о том, кто был инициатором звонков.

Один из источников добавил, что ничего особо необычного и противоправного в том, что российский посол говорил с советником Трампа, не видит. Он предположил, что российская сторона, скорее всего, хотела понять, что думает команда Трампа о новых санкциях.

Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер сказал, что "не видит проблем в контактах между членами новой администрации и иностранными должностными лицами".

"Посольство не комментирует контакты, которые осуществляются на ежедневной основе с местными партнерами", - заявил представитель российского посольства в Вашингтоне Алексей Мосин.

29 декабря стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, а также объявили о введении новых санкций в отношении России. Кроме того, будут закрыты российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде. Такие действия Вашингтон предпринял в ответ на "враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве" а также вмешательство в президентские выборы в США и кибератаки.

30 декабря в МИД РФ заявили, что общее число дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек.

10 января группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение Сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России.

11 января российский рынок акций просел на фоне опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа.

14 января президент США Барак Обама принял решение продлить на один год распоряжение о введении санкций против РФ за ее агрессию против Украины.

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