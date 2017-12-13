Советник Трампа включил Россию и Китай в число угроз безопасности США

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия и Китай будут фигурировать в новой Стратегии национальной безопасности в числе стран, представляющих угрозу для США. Об этом он сообщил на форуме, посвященном британо-американским отношениям.

По словам господина Макмастера, Москва и Пекин подрывают международный порядок и стабильность, игнорируя суверенные права своих соседей и верховенство закона. Герберт Макмастер сказал, что Россия первой начала войну нового поколения. «Она использует подрывную деятельность, дезинформацию и пропаганду с применением киберинструментов, работающих в разных областях, пытаясь разделить наши страны, настроить их друг против друга и создать кризис доверия»,— цитирует господина Макмастера Bloomberg.

Что касается Китая, по словам советника американского президента, экономическая агрессия Пекина угрожает глобальному экономическому порядку, который помог вытащить из нищеты сотни миллионов людей.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что антироссийские санкции будут действовать до восстановления территориальной целостности Украины. На прошлой неделе господин Тиллерсон заявлял, что кризис на Украине является единственным препятствием для нормализации отношений России и США. Также об этом в интервью «Ъ» говорил посол США в России Джон Хантсман.