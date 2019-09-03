Советники лидеров стран "нормандской четверки" завершили переговоры в Берлине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил о завершении переговоров политических советников лидеров нормандского формата, которые начались 2 сентября в столице Германии Берлине. В качестве советника президента Украины Владимира Зеленского выступал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

О завершении переговоров Андрей Мельник сообщил в своем твиттере.

"В Киеве уже полночь, а в Берлине только что завершились переговоры в нормандском формате: первые, кто узнает о достигнутых результатах от Министра иностранных дел Вадима Пристайко - как всегда, наши журналисты. Спасибо за Ваше терпение", - написал Мельник.

У Києві вже північ, а в Берліні лише щойно завершилися перемовини у Нормандському форматі: перші, хто дізнається про досягнуті результати від Міністра закордонних справ Вадима Пристайка - як завжди, наші журналісти. Дякуємо за Ваше терпіння ) pic.twitter.com/tPepWrHPTD - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 2, 2019 О чем договорились политические советники

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что во время переговоров речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне, сообщает "Укринформ".

Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определенный успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров, - сказал министр.

Пристайко отметил, что не может раскрыть деталей договоренности "нормандской четверки", но среди важных моментов, на которых было сосредоточено внимание, он назвал завершение процесса разведения войск в Станице Луганской.

Отмечается, что об обмене пленными во время переговоров не шлось - это вопрос оставили соответствующей подгруппе в рамках Трехсторонней Контактной группы. Также обсуждалась тема миротворческой миссии на востоке Украины.

Что же касается даты встречи лидеров стран "нормандского формата", то о ней говорить еще рано. По словам Пристайка, лидеры Германии, Франции, Украины и России должны решить это сами на основе отчетов, которые им представят их советники.