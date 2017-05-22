Созданный Иванкой Трамп фонд получит $100 млн от ОАЭ и Саудовской Аравии

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии обещали перевести в целом $100 млн на счет фонда для женщин-предпринимателей на Ближнем Востоке.

Фонд помощи женщинам-предпринимателям в настоящее время только формируется и будет направлен на оказание помощи женщинам Ближнего Востока в доступе к финансовым ресурсам и рынкам.

Созданный по инициативе дочери президента США Иванки Трамп фонд получит финансирование из Эр-Рияда.

Процесс заведения фонда еще не завершен, но понятно, что управлять благотворительной организацией будет Всемирный банк. Процесс заведения фонда продолжается.

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.

CNN напоминает, что во время предвыборной гонки Дональд Трамп не раз осуждал Хиллари Клинтон, которая была кандидатом в президенты от демократов, за деятельность фонда ее семьи.

Иванка Трамп активно вовлечена в работу новейшей администрации США, хотя не занимает официальных должностей. Об этом сообщило печатное издание Huffington Post.

Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из 3-х вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве.