Space X успешно запустила ракету с болгарским спутником связи

Space X успешно запустила в космос ракетоноситель с болгарским спутником связи на борту.

"Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно запушена из космического центра Кеннеди в пятницу, 23 июня 2017 года со спутником связи BulgariaSat-1", - сообщает со ссылкой на компанию Укринформ.

Многократный первая ступень ракеты вернулся на посадочную площадку, оборудованный на побережье Флориды.

Болгарский спутник весом около четырех тонн, будет находиться на геостационарной орбите. Он предназначен для передачи телевизионного сигнала и обеспечения мобильной интернет-связи с зоной покрытия в Юго-Восточной Европе.

Для нынешнего запуска компания SpaceX повторно использовала первую ступень Falcon 9, которая уже успешно использовалась во время старта полгода назад.

В марте 2017-го года SpaceX впервые запустила первую ступень ракеты- носителя Falcon 9, который уже использовался раньше, а потом снова посадила ее. Позже стало известно, что компании также удалось посадить главный обтекатель.

Кроме того, на лето 2017 года запланирован первый испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, в рамках которого, возможно, SpaceX попытается посадить вторую степень, но сейчас неизвестно, насколько выгодна посадка второй ступени для дальнейшего использования.