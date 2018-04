SpaceX отложила запуск телескопа для поиска экзопланет

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9, на борту которой должен был находиться спутник TESS, предназначенный для поиска экзопланет.

"Отменяем старт сегодня, чтобы провести дополнительный анализ системы контроля и навигации", - сообщила компания на своей странице в Twitter.

Теперь запуск запланирован на 18 апреля.

Standing down today to conduct additional GNC analysis, and teams are now working towards a targeted launch of @NASA_TESS on Wednesday, April 18. - SpaceX (@SpaceX) 16 квітня 2018 р.

После запуска спутник TESS будет наблюдать за 200 тысячами звезд и следить за изменениями в их яркости для того, чтобы обнаружить экзопланеты, которые вращаются вокруг них. Исследователи надеются обнаружить каменистые экзопланеты, которые вращаются в обитаемой зоне звезды.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде