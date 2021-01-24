SpaceX провела наймасовіший запуск в історії

SpaceX провела наймасовіший запуск в історіїМісія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники, загальною масою понад п'ять тонн.

Американська приватна космічна компанія SpaceX здійснила наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики.

Місія SpaceX Transporter-1 доставила на орбіту відразу 143 супутники. Загальна маса супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п'ять тонн.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставила супутники на орбіту, відбувся з комплексу SLC-40 у Флориді, США. Це п'ятий політ ракети.

"Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги щодо недорогого виходу на орбіту для невеликих компаній", - прокоментував запуск засновник SpaceX Iлон Маск.

Попередній рекорд компанії Маска з "пакетних" запусків - 64 апарати в місії SSO-A.

Світовий рекорд до цього належав індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року було запущено 104 супутники.

На сайті SpaceX будь-який бажаючий може купити місце під головним обтічником Falcon 9 по ціні $1 мільйон за 200 кг вантажу. За кожен +1 кг компанія просить доплатити $5000.

За даними Управління ООН з питань космічного простору, з моменту створення в 1957 році першого в світі штучного супутника, людство надіслало в космос трохи більше 8 000 об'єктів. Вважається, що від чверті до половини з них все ще функціонують.

Президент України Володимир Зеленський в день народження головного конструктора ракетно-космічних систем Сергія Корольова, 12 січня, запросив американського мільярдера, главу компаній SpaceX і Tesla Iлона Маска відвідати музей космонавтики на батьківщині вченого в Житомирі.

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