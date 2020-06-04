SpaceX відправила у космос 60 нових супутників Starlink

У четвер, 4 червня, ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту восьму партію із 60 нових супутників системи Starlink. Про це повідомляє SpaceX.

Згідно з повідомленням, запуск двоступеневої ракети був здійснений о 04:25 за київським часом з космодрому NASA на мисі Канаверал.

Як зазначається, через 15 хвилин після старту група супутників, масою 260 кг кожен, відокремилася від другого ступеня і вийшла на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км.

Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Слід зауважити, що у цій місії SpaceX запустила перший супутник Starlink з розгорнутим козирком, щоб заблокувати потрапляння сонячного світла в найяскравіші місця космічного корабля.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F - SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Нагадаємо, у суботу вночі, 30 травня, у США провели успішний запуск пілотованого корабля компанії SpaceX з двома американськими астронавтами, Дугласом Герлі та Робертом Бенкеном, який вже прибув на МКС.

У свою чергу в "Роскосмосі" заявили, що американські астронавти зможуть знову літати на російських кораблях "Союз", якщо Росія отримає можливість використовувати космічні апарати SpaceX Ілона Маска.

Західна iнформаційна корпорація

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