SpaceX вывела на орбиту шеститонный спутник

Сегодня, 6 марта, около 07:30 по киевскому времени c космодрома на мысе Канаверал во Флориде на орбиту запустили шеститонный телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, рассчитанный на 15 лет работы. Выведение в космос осуществила ракета-носитель Falcon 9 частной американской компании SpaceX.

Это был юбилейный запуск "Сокола 9" - 50-й всего и 30-й - с Канаверала.

Hispasat 30W-6 - крупнейший геостационарный спутник, который когда-либо запускали в SpaceX. Около 08:20 утра он успешно был размещен на своей орбите.

В этот раз компания использовала маршевую ступень B1044.1, которая запускалась впервые, но на Землю ее не вернули с мягкой посадкой.

Причина запланированного затопления ступени в океане - выведение на геопереходную орбиту тяжелого спутника. Компания собиралась все же попробовать мягко опустить ускоритель на плавучую платформу, однако отказалась от замысла из-за шторма в Атлантическом океане.

Работа двигателей "Мерлин" на этой ракете (фото - instagram.com/johnkrausphotos):