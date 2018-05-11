SpaceX за минуту до старта отменила запуск новой ракеты Falcon-9

Американская частная космическая компания SpaceX отложила запуск ракеты- носителя Falcon-9 из-за включения системы автоматической отмены.

Об этом говорится в компании в Twitter.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с спутником Bangabandhu-1 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде был отменен за минуту до старта.

"Отбой сегодня из-за автоматической остановки наземной системы за 1 мин. до запуска. Ракета и груз находятся в хорошем состоянии, а команды работают над возможностью завтрашнего резервного запуска в 4:14 вечера", - сообщили в SpaceX.

Запуск спутника Bangabandhu-1 для правительства Бангладеш станет первым, осуществленным ракетой Falcon 9 Block 5, финальной модификацией ракеты многоразового использования. Ее степень разработана таким образом, чтобы ее можно было использовать 10 и более раз без серьезного технического обслуживания.

После отделения ступени SpaceX попытается посадить ее на плавучую платформу "Конечно, я до сих пор люблю тебя" в Атлантическом океане.

Vector News

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