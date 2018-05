SpaceX запустила на орбиту 7 спутников за один старт

22 мая компания SpaceX за один старт ракеты-носителя успешно выполнила два коммерческих заказа. Об этом сообщает "ЛIГАБiзнесIнформ" со ссылкой на NASA.

В 22:47 по киевскому времени состоялся запуск Falcon 9, который доставил на орбиту Земли пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо- немецких аппарата GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experiment Follow- On), предназначенных для наблюдения за изменениями водного цикла и массы Земли.

При этом запуске маршевую ступень использовали повторно, но возвращать ее на землю не стали. Предыдущий полет первой ступени ракеты состоялся при запуске миссии Zuma 8 января 2018 года. Это будет уже 12-я первая ступень, которую используют повторно.