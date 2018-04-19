SpaceX запустила на орбиту телескоп для поиска экзопланет

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту космический телескоп TESS, предназначенный для поиска планет у других звезд.

Как отмечает издание N+1, с помощью этого телескопа, разработанного Массачусетским технологическим институтом и NASA, ученые рассчитывают найти несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых около 300 могут оказаться землеподобными.

Одним из главных источников данных о планетах вне Солнечной системы в прошедшие годы стал космический телескоп "Кеплер". Он открыл несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых более 2,5 тысячи были подтверждены. Но через несколько месяцев топливо на борту аппарата закончится и он не сможет выполнять свою научную программу.

TESS рассматривается учеными как его частичная замена "Кеплеру" в качестве главного инструмента для поиска экзопланет.

Ракета Falcon 9 с аппаратом TESS стартовала 19 апреля в 01:51 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал.

В начале 2019 года Европейское космическое агентство планирует запустить телескоп CHEOPS, который также предназначен для изучения экзопланет.