SpaceX запустила первые спутники для глобального интернета

Компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, на борту которой находился испанский спутник дистанционного зондирования Земли PAZ и два спутники Microsat-2a и Microsat-2b, на которых будут испытываться технологии для создания большой сети спутников для спутникового интернета, сообщает N+1.

Система будет состоять из почти 12 тысяч спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 километров, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 километров. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.

22 февраля около 16:17 по Киеву SpaceX запустила первые два спутника системы. Первая ступень ракеты уже использовалась во время другого запуска в августе 2017 года, но на этот раз компания решила не сажать ее после запуска. Через 11 минут после запуска от второй ступени отделился испанский спутник дистанционного зондирования Земли PAZ. Он сможет делать снимки поверхности Земли с разрешением до 25 сантиметров.

Этот запуск также примечателен тем, что в этот раз компания использовала новую версию головного обтекателя, половину которого она попытается посадить на специальное судно.

Читайте также: SpaceX запустила в космос ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ракета-носитель Falcon 9 не смогла доставить секретный правительственный спутник Zuma на орбиту.

По предварительным данным собеседников журналистов, из-за неисправности спутник не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя и упал вместе с ним в океан.

По материалам: N+1 /