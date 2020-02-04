Специалистов из США допустили к изучению коронавируса

Китай разрешил изучить новый тип коронавируса американским экспертам и делегации Всемирной организации здравоохранения.

Власти страны приняли такое решение не смотря на разочарование тем, как США реагируют на распространение коронавируса.

Делегация ВОЗ должна прибыть в Китай и начать работу по изучению заболевания уже на этой неделе.

- Китай согласился на предложение США включить группу экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения в стране, чтобы больше узнать о вирусе и способах борьбы с ним, - сообщает издание The Hill.

3 февраля ВОЗ передала Китаю полный список экспертов, которые вошли в состав миссии.

Ранее Китай отказался от предложения Соединенных Штатов касательно помощи в борьбе с новым типом коронавируса, поскольку был недоволен решением США о запрете въезда в страну почти всем иностранцам, которые недавно побывали в КНР.

К слову, количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV достигло отметки в 20 тыс. человек.