Спецпрокурор США допросит бывшего главу аппарата Трампа - NYT

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в американские президентские выборы, собирается допросить ряд высокопоставленных сотрудников администрации президента Трампа - как ныне работающих, так и уже лишившихся должности. В их числе и бывший глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Об этом в субботу, 12 августа, сообщает газета The New York Times, пишет DW.

Как пишет NYT, Мюллер еще не определил даты этих бесед, однако, судя по всему, его расследование за последние недели стало продвигаться более интенсивно.

В июне стало известно, что спецпрокурор изучает деловые операции Трампа, его зятя Джареда Кушнера, экс-советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна, Пола Манафорта, несколько месяцев возглавлявшего предвыборный штаб республиканца, а также Картера Пейджа, отвечавшего за консультации по внешнеполитическим вопросам в ходе предвыборной кампании миллиардера в 2016 году.

Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований, а также спецпрокурор по России Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.