Спецпрокурор США по делу о вмешательстве РФ созвал жюри для расследования

Специальный прокурор США по делу о вмешательстве России в американские выборы Роберт Мюллер созвал большое жюри для расследования.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам источников, Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для помощи в расследовании дела о вмешательстве РФ в выборы в 2016 году. Также жюри будет расследовать встречу сына президента США Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Один из источников сообщил, что Мюллер хочет узнать, предлагал ли кто- нибудь в ходе этой встречи россиянам опубликовать материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон.

Другой источник сказал, что сам президент США не находится под следствием.

В тожe врeмя, как сообщаeт CNN, по словам людей, знакомых с расследованием, федеральные следователи изучают, как проводилась кампания Дональда Трампа в сговоре с российскими шпионами, в связи с финансовыми связями Трампа и его соратников с Россией, как одного из самых плодородных способов продвижения своего исследования.

Источники финансовых связей могут предложить более конкретный путь к потенциальному преследованию, чем более широкие и мрачные вопросы сговора в кампании 2016 года.

Представитель Мюллера отказался прокомментировать данную информацию.