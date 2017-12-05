Спецпрокурор США запросил у Deutsche Bank данные о счетах Трампа, - СМИ

Спецпрокурор Роберт Мюллер запросил у Deutsche Bank информацию о счетах президента США Дональда Трампа и его семьи.

Об этом сообщил во вторник близкий к делу источник, передает Голос Америки.

Мюллер ведет расследование по делу о предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре между приближенными Трампа и Москвой.

Крупнейший банк Германии несколько недель назад получил от Мюллера запрос на предоставление информации о ряде кредитно-денежных операций, сообщил источник, не уточняя подробностей, но добавив, что ключевые документы с тех пор уже были переданы.

Deutsche Bank, предоставлявший компании Trump organisation кредиты на сотни миллионов долларов для реализации проектов в сфере недвижимости, заявил, что не будет давать комментарии в отношении кого-либо из своих клиентов.

В июне банк отклонил запрос демократов из Палаты представителей на предоставление деталей о финансовых активах Трампа, сославшись на законы о неприкосновенности частной жизни.

Согласно документу, который был в июне опубликован на сайте Управления по этике при правительстве США, финансовые обязательства Трампа перед Deutsche Bank Trust Company Americas составляют не менее 130 миллионов долларов.

Немецкий банк - одна из немногих крупных кредитных организаций, выдававших Трампу большие займы в течение последних десяти лет. Из-за череды банкротств его гостиниц и казино в 1990-е годы на Уолл-стрит ему давали кредиты крайне неохотно.

В 2011 году Трамп получил от Deutsche Bank кредит на сумму 106 миллионов долларов на покупку гольф-курорта Doral в Майами, о чем свидетельствуют данные из местного земельного кадастра. Согласно документам, обнародованным перед выборами, срок погашения кредита по Doral наступит в 2023 году.

Кроме того, Deutsche Bank выдал Трампу кредит на 170 миллионов долларов на покупку исторического здания Главного почтамта в Вашингтоне, которое он превратил в гостиницу.

Согласно документам от 2012 года, банк также дал Трампу кредит на сумму до 640 миллионов долларов на строительство комплекса Trump International Hotel and Tower в Чикаго.

В январе Deutsche Bank согласился выплатить штрафы на сумму 630 миллионов долларов за организацию фиктивных сделок на общую сумму 10 миллиардов долларов, которые могли использоваться для отмывания денег из России.

Напомним, что Мюллер возглавил расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США и возможных связях команды Трампа с Кремлем после увольнения Джеймса Коми в мае.

Сам Трамп называет это расследование "величайшей охотой на ведьм в отношении политика в истории Америки".