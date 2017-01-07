Спецслужбы ФРГ обнаружили признаки причастности РФ к кибератакам на ОБСЕ в прошлом году

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ обнаружило признаки причастности России к кибератаке на компьютеры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство dpa.

"Наш анализ продемонстрировал, что для этой атаки использовалась та же инфраструктура, что и для других кибератак, связанных с кампанией нападений APT28, целью которых в позапрошлом году стал также Бундестаг", - рассказал глава Федерального ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен.

По его словам, есть данные, которые указывают на то, что за этими атаками могли стоять российские источники. Зато Россия отвергает обвинения в кибератаках.

Напомним, в конце декабря прошлого года в ОБСЕ заявили о хакерской атаке на сайт.