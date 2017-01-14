Спецслужбы Германии обвиняют Москву в подрыве доверия между США и ЕС

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) и Федеральное ведомство по охране конституции обвинили Москву в манипуляциях, направленных на подрыв тесного взаимодействия Европы с США.

Это следует из совместного доклада, представленного правительству ФРГ объединенной рабочей группой под названием "PsyOps" (аббревиатура от "Psychologische Operationen" - "Психологические операции". - Ред.). На документ ссылается в субботу, 14 января, онлайн-версия журнала Der Spiegel, передает DW.

Авторы доклада утверждают, что Москва в течение многих лет целенаправленно пыталась углубить обострение имеющихся на Западе социальных конфликтов. В качестве примера германские спецслужбы приводят прошлогоднюю историю с "девочкой Лизой", которая, по версии российской пропаганды, была похищена и изнасилована арабскими беженцами.

Также BND и Федеральное ведомство по охране конституции расследуют обстоятельства массированной атаки хакеров на компьютерную систему германского бундестага весной 2015 года, отмечается в докладе.

Как сообщалось, в Германии не исключают попыток влияния извне во время проведения выборов в Бундестаг в сентябре этого года. В связи с этим немецкие контрразведчики просят предоставить им возможности отвечать на хакерские атаки кибернападениями на самих хакеров.

При этом, немецкие чиновники заявили, что они ведут расследование беспрецедентного распространения фейковых новостей на фоне сообщений об усилиях России повлиять на выборы.