Спецслужбы США и Китая устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" Трампа - СМИ

Во время визита Дональда Трампа в Китай сотрудники спецслужб США и Китая устроили потасовку из-за "ядерного чемоданчика" американского президента.

Инцидент произошел еще в прошлом году в ноябре, но известно о нем стало только сейчас, сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на пять источников, знакомых с этими событиями.

Во время посещения Трампом Великого народного зала (парламента Китая) сотрудники китайской службы безопасности отказались пропустить в здание чиновника, ответственного за транспортировку "ядерного чемоданчика".

Несмотря на это руководитель аппарата Белого дома Джон Келли приказал сотруднику с "чемоданчиком" следовать за президентом. После этого возникла потасовка. Сотрудник китайской службы схватил Келли, тот в ответ оттолкнул охранника. Тогда агент секретной службы США толкнул китайского охранника на землю.

Позже китайская сторона извинилась перед американцами за инцидент.

Согласно регламенту, сотрудник спецслужб, который переносит "ядерный чемоданчик", всегда, как и врач, должен находиться поблизости от президента США. С помощью информации, содержащейся в "ядерном чемоданчике", президент США может отдать приказ о нанесении ядерного удара.