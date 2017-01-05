Спецслужбы США заявили о причастности к кибератакам высшего руководства России

Высшее руководство Российской Федерации причастно к кибератакам накануне выборов президента США. Об этом в Сенате заявил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, называя общую позицию американских спецслужб, передает DW.

"По нашей оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы", - заявил Клэппер.

В то же время, по его словам, вмешательство хакеров не повлияло на результаты выборов. Также сообщается, что спецслужбы называют Россию главной угрозой США. Избранный президент Дональд Трамп ознакомится с отчетом завтра, 6 января.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама призвал военных беспрепятственно передать контроль над армией Трампу.