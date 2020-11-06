Спецсуд в Гаазі арештував президента Косова

Президента частково визнаного Косова Хашима Тачі, якого звинувачують у скоєнні військових злочинів, затримали та взяли під варту у Гаазі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Спеціальну прокуратуру Міжнародного суду зі злочинів у Косово.

"Після арешту прокурором-спеціалістом 4 і 5 листопада Хашим Тачі, Кадрі Веселі, Реджеп Селімі і Якуп Краснічі були переведені до слідчого ізолятора Спеціальної палати Косово у Гаазі 4 і 5 листопада", - йдеться у повідомленні.

Суддя досудового провадження Косовського спецсуду підтвердив обвинувальні висновки проти Хашима Тачі, Кадрі Веселі, Реджепа Селімі та Якупа Краснічі 26 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, лідер частково визнаного Косова Хашим Тачі через звинувачення у скоєнні військових злочинів, підтверджених Спеціальним судом по Косову у Гаазі, подав у відставку.

У четвер Спеціальний суд по Косову також підтвердив звинувачення, висунуті колишньому спікеру парламенту частково визнаного Косова Кадрі Веселі, у скоєнні військових злочинів.

Довідка УНН: Спеціальний суд по Косову заснований для розгляду серйозних злочинів, скоєних у період з 1998 по 2000 рік у Косово. Приводом для його створення стала доповідь ПАРЄ, опублікована 7 січня 2011 року, в якій стверджувалося, що члени "Визвольної армії Косова" у кінці 1990-х і початку 2000-х років були причетні до наркоторгівлі, викрадень і вбивств, а також торгівлі людськими органами. Для забезпечення незалежності роботи судової інстанції її було вирішено розмістити у Гаазі.