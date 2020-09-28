Spiegel: Меркель таємно відвідала Навального в берлінській клініці

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиційного політика Олексія Навального, коли той проходив лікування в берлінській клініці "Шаріте". Про це пише німецьке видання Spiegel, передає УНН.



"Згідно з інформацією Spiegel, канцлер Меркель таємно відвідала російського опозиційного політика під час його лікування в берлінській клініці "Шаріте", - пише видання.

Згідно з інформацією видання, канцлер відвідала російського опозиційного політика "під час надсекретної операції".

Відзначається, що цим "незвичайним жестом канцлер Ангела Меркель підкреслила солідарність уряду з Олексієм Навальним".

"Той факт, що канцлер сама відвідала опозиційного політика, повинен бути для російського уряду вказівкою на те, що Берлін не поступиться в цій справі і з'ясує правду", - підкреслило видання.

23 вересня Навальний був виписаний зі стаціонару берлінської клініки "Шаріте", де він провів 32 дні.

Навальний відчув себе погано 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.

2 вересня офіційний представник уряду Німеччини заявив, що в організмі російського опозиціонера Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок".