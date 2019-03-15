Спикер Госдумы предложил выставить Украине счет за Крым

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин предложил выставить Украине счет за Крым.

Об этом он сказал на мероприятиях, посвященных пятой годовщине оккупации полуострова Россией, сообщило подконтрольное Кремлю издание "Крыминформ".

По его словам, Украина обходилась с Крымом "очень и очень непорядочно".

"Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя - фактически аннексия", - сказал Володин.

В связи с этим он предложил посчитать, "сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики Украины", и взыскать эту сумму через "парламентские структуры европейские".

Напомним, в феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь.

Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

В 2014 году Украина оценила ущерб от оккупации Крыма в триллион гривен, не учитывая стоимость полезных ископаемых и упущенную выгоду.

Крым по вкладу в экономику Украины занимал 11-е место, Севастополь - последнее. Валовый региональный продукт Крыма и Севастополя вместе составляет 4% от суммы ВРП всех регионов.

Украина потеряла в Крыму целый ряд промышленных предприятий: судостроительный завод "Залив", Феодосийское производственное объединение "Море", электромашиностроительный завод "СЭЛМА", завод "Фиолент", Сакский государственный химический завод, завод "Йодобром", Крымский содовый завод, предприятие "Бром", "Крымский титан", Сивашский анилинокрасочный завод, Керченский меткомбинат, "Черноморнефтегаз", "Массандра", завод шампанских вин "Новый Свет", завод "Коктебель". В Крыму расположены семь морских портов.

