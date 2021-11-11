ЄСПЛ закликає Саакашвілі припинити голодування

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) направив сторонам своє рішення за позовом "Саакашвілі проти Грузії" щодо запиту про застосування тимчасового заходу.

Про це повідомляє Новини-Грузія, передає Укрінформ.

"Суд з метою дотримання інтересів сторін та належного ведення справи вирішив закликати заявника (Міхеїла Саакашвілі) припинити голодування", - йдеться у рішенні.

Суд заявляє, що уряд Грузії до 24 листопада 2021 року має надати Європейському суду інформацію про стан здоров'я та безпеку позивача. Крім того, уряд повинен забезпечити безпеку Саакашвілі під час перебування у в'язниці та відповідне медичне лікування/обслуговування у період після припинення голодування.

"Суд також вирішив відповідно до 41-ї статті, присвоїти аплікації пріоритет", - зазначається у листі, надісланому ЄСПЛ сторонам.

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі в ЄСПЛ представляли адвокати Тамта Мурадашвілі, Димитрій Садзаглішвілі та Бека Басілая.

Зазначається, що рішення ЄСПЛ викликало різні оцінки у Грузії. Так, міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе звернув увагу на те, що Страсбурзький суд не задовольнив позов Саакашвілі, в якому він домагався переведення до цивільної клініки, і закликав позивача припинити голодування.

"Європейський суд повідомив уряду Грузії в листі від 10 листопада 2021 року, що в цей день адвокати Саакашвілі звернулися до суду з наступною вимогою: негайно перевести Міхеїла Саакашвілі з лікувальної установи No18 (де, за твердженням позивачів, не захищені відповідним чином його здоров'я і безпека) у багатопрофільну цивільну клініку", - пояснив Брегадзе на своїй сторінці у Фейсбуці.

За словами адвоката Ніки Гварамії, суд закликає Саакашвілі припинити голодування, проте цим фактом визнає, що той голодує. Він додав, що Європейський суд надав цій справі пріоритет.

За словами адвоката, коли суд починає вивчати питання отримання інформації, цей етап вже є формою нагляду.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушили низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політичним ув'язненим.

8 листопада Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці No18 у Глданському районі Тбілісі з в'язниці у Руставі.

У МЗС України заявили, що розчаровані переведенням Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу No 18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

10 листопада у Тбіліському міському суді пройшло засідання в одній із справ Саакашвілі, під час якого його адвокати заявили відвід суддям. Наступне засідання заплановане на 29 листопада.