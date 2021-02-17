ЄСПЛ закликав Росію негайно звільнити Навального

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) закликав Російську Федерацію негайно звільнити з місць позбавлення волі Опозиційного політика Олексій Навального. Про це заявила адвокат Ольга Михайлова, передає "Інтерфакс".

Зокрема суд "розглянувши обставини та можливості загрози життю заявника" з урахуванням "загальних обставин поточного перебування заявника під вартою" дійшов висновку, що Навального необхідно звільнити.

У ЄСПЛ зазначили, що заходи були прийняті "без шкоди для вирішення по суті цієї справи".

Адвокат зазначила, що згідно з регламентом ЄСПЛ, російська влада повинна підкориться цьому рішенню.

В Москві суд задовольнив клопотання Федеральної служби виконання покарань про заміну російському опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний і призначив йому 3,5 роки ув'язнення.