Сполучені Штати схвалили COVID-щеплення третьою дозою

США схвалили так зване бустерне щеплення від коронавірусу. Йдеться про додаткову дозу вакцини після завершення повного курсу імунізації від хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, отримати додаткове щеплення від COVID-19 американці зможуть із 20 вересня.

Спочатку бустерну дозу запропонують медикам, мешканцям будинків для літніх людей, а також тим, хто робив щеплення наприкінці 2020 року та на початку 2021 року.

"Доступні дані зрозуміло вказують, що рівень захисту від коронавірусу з часом починає знижуватися. Ми дійшли висновку, що знадобиться повторне щеплення, щоб максимально збільшити захист та продовжити час його дії", - повідомили американські чиновники.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 18 серпня зафіксували 209 383 410 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 4 394 784 смертей, одужали 187 671 664 осіб.