Справа МН17: родичі жертв у суді закликали Росію визнати свою причетність

У Нідерландах в судовому комплексі "Схіпхол", де проходять слухання у справі МН17, сьогодні слово у суді мають 11 родичів загиблих.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, рідні загиблих виступають із допомогою відео зв'язку та особисто у залі суду.

"Я сподіваюся, що винні вибачатимуться, що Росія визнає свою провину. Особливо важко дивитися, як Росія займається дезінформацією і накладає брехню на брехню. Ми сподіваємося, що суд проллє світло на те що сталося", - наголосила в суді мати однієї із загиблих.

Жінка відмовилася представлятися та заявила, що бажає, щоб у суді звучало лише ім'я її вбитої дитини - Елін Марієка Франкс.

Під час свого виступу вона також показала фото з церемонії прощання з дочкою та продемонструвала деякі речі доньки, які їй повернули після трагедії.

"Я говорю сьогодні як мати, яка втратила дочку. Це назавжди змінило моє життя. Те, що пасажирський літак був збитий ракетою "Бук" - злочин, за який винні мають бути покарані. Моя дочка ніколи не буде нареченою, мамою...ті хто збив літак позбавили її цього. Я не буду бабусею. Ми позбавлені цього. Час зупинився для мене... Вона купила з подругами рушник, на ньому були вишиті їхні імена. Я його упізнала в каталозі речей і я принесла його сьогодні, як символ того, що прекрасне життя може розлетітися на шматки", - сказала жінка під час свого виступу.

Дехто з родичів не знайшов у собі сили виступити особисто, тож від імені своїх клієнтів у суді говорять адвокати. Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс намагається заспокоїти родичів загиблих.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на тимчасово окупованій території Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажира та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно- ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.