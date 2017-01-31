Срочное заседание Совбез ООН: Иран провел испытания баллистической ракеты

Испытания баллистических ракет среднего действия нарушают резолюцию ООН.

Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание, обсуждая испытания баллистических ракет среднего действия в Иране. Соединенные Штаты запросили срочное обсуждение после того, как посол Израиля призвал ООН отреагировать, сообщает AFP.

Посол утверждает, что тестирования баллистической ракеты нарушает резолюцию ООН, которая запрещает испытания ракет, способных к использованию с ядерными боеголовками. Посол также отметил, что международное сообщество "не должно прятать голову в песок" перед фактом агрессии Ирана.

Обсуждения Ирана пройдут сразу после встрече по вопросу мирного урегулирования в Сирии 31 января.

Ранее сообщалось, что США зафиксировали испытание Ираном баллистической ракеты среднего радиуса действия. Иран провел испытания баллистической ракеты впервые за время пребывания Дональда Трампа в качестве президента США. В своей предвыборной кампании американский президент не раз критически высказывался по поводу ядерной сделки с Ираном.