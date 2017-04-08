США анонсировали введение новых санкций против Сирии в ближайшее время - Reuters

Соединенные Штаты в ближайшее время введут новые экономические санкции против Сирии.

Об этом в пятницу вечером заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Reuters.

По его словам, эти санкции будут частью ответа американского правительства на химическую атаку в Идлибе, вину за которую Белый дом возлагает на войска президента Сирии Башара Асада.

"Мы ожидаем, что эти (санкции) окажут существенное влияние на предотвращение людей от ведения бизнеса с ними. Эти санкции очень важны, и мы будем использовать их максимальный эффект", - сказал Мнучин.

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross ночью 7 апреля выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат. В результате погибли шесть человек, сообщили в Минобороны Сирии. Операция проводилась в ответ на химическую атаку правительства Сирии 4 апреля в городке Хан-Шейхун, в результате которой погибли и получили ранения сотни невинных сирийцев, в том числе женщины и дети.

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал "все цивилизованные государства" присоединиться к США, чтобы положить конец конфликту в Сирии. Он заявил, что Вашингтон обязан "сдерживать и предотвращать распространению и использованию смертоносного химического оружия", которую, по его словам, несомненно использовала сирийская власть.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия оказалась "несостоятельной" выполнить свои обязательства 2013 года для защиты Сирии от химического оружия. По его словам, РФ является либо соучастником, или просто некомпетентной", поскольку не соблюдает соглашения по утилизации химического оружия в стране.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что эта атака нарушает международное право.

Пентагон расследует, не принимала ли Россия участие в химической атаке в Сирии

Тогда погибли около сотни человек, по меньшей мере 27 из них - дети. Пока ответственность за атаку возлагают на президента Башара Асада. Совбез ООН, созванный Россией через американский авиаудар по аэропорту в Сирии, продолжается.

По материалам Reuters