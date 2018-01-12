США анонсируют новые санкции против России

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство в ближайшее время объявит новые меры в рамках закона о санкциях в отношении России.

Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме, пишет ЕП.

"Мы уже говорили, что работаем над ними. Они будут объявлены в ближайшее время. Мы сконцентрированы на этом", - сказал глава Минфина США.

По данным CNN, в администрации Трампа установили очередной дедлайн внедрения санкций против РФ. Теперь 29 января 2018 года - следующий срок, когда администрация должна определиться с бизнесом и предприятиями из разных стран, которые должны подпасть под санкции за ведение бизнеса с определенными российскими предприятиями.

Демократы Конгресса США обеспокоены тем, что введение санкций проходит так долго, и что российские предприятия могут успеть создать новые дочерние компании, чтобы обойти санкции.

В Госдепе США заявляют, что работа над внедрением закона продолжается.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз продлил санкции против России до августа 2018.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России останутся в силе, пока она не вернет аннексированный Крым под контроль Украине и не выведет свои войска с территории Донбасса.