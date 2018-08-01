США арестовали трех украинцев по подозрению в кибермошенничестве

Украинцы подозреваются во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов.

Министерство юстиции США сообщило об аресте трех граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7", также известного как "Carbanak". Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США в среду, 1 августа.

Украинцы подозреваются во взломе тысячи компьютерных систем и похищении миллионов номеров кредитных карт клиентов, которые потом группа продавала за вознаграждение.

"Трое украинских граждан, которым сегодня предъявлено обвинение, предположительно, были частью плотной группы хакеров, нацеленной на американские компании и граждан путем кражи ценных потребительских данных, в том числе личной информации с кредитных карт, которую они затем продавали в Darknet", - сказал Брайан А. Бенчковски из Уголовного отдела Министерства юстиции США.

"Поскольку хакеры стремятся найти новые способы нанесения вреда американской общественности и нашей экономике, Министерство юстиции по- прежнему твердо привержено сотрудничеству с нашими партнерами по обеспечению соблюдения законов, чтобы выявлять, пресекать и преследовать виновных в этих угрозах".

Согласно данным американского ведомства, среди арестованных - граждане Украины Дмитрий Федоров (44 года), Федор Хладир (33 года) и Андрей Копак (30 лет).

Только в Соединенных Штатах FIN7 успешно нарушил компьютерные сети компаний в 47 штатах и в округе Колумбия, похитив более 15 миллионов записей о клиентских карточках из более чем 6 500 отдельных точек продажи в более чем 3600 отдельных торговых точках. Дополнительные вторжения произошли за рубежом, в том числе в Великобритании, Австралии и Франции.

Каждому из задержанных предъявлено обвинение в 26 случаях уголовных преступлений, в том числе по сговору, мошенничеству в сети, взлому компьютеров, мошенничеству с устройством доступа и кражам личных данных.

В январе 2018 года по просьбе официальных лиц США иностранные власти арестовали украинца Федора Хладыра и второго члена FIN7 Дмитрия Федорова. Хладыр был арестован в Дрездене, Германия, и в настоящее время задержан в Сиэтле до суда. Хладыр якобы служил системным администратором FIN7, который, среди прочего, поддерживал серверы и каналы связи, используемые организацией, и занимал управленческую роль, делегируя задачи и предоставляя инструкции другим членам схемы. В настоящее время судебный процесс Хладыра запланирован на 22 октября.

Федоров, высокопоставленный хакер и менеджер, который якобы контролировал других хакеров, которым было поручено нарушить безопасность компьютерных систем жертв, был арестован в Бельско-Бяла, Польша. Федоров остается задержанным в Польше до его экстрадиции в Соединенные Штаты.

В конце июня 2018 года иностранные власти арестовали третьего члена FIN7, украинца Андрея Колпакова в Лепе, Испания. Колпаков также является руководителем группы хакеров, остается задержанным в Испании в ожидании просьбы Соединенных Штатов о выдаче.Напомним, ранее руководство Facebook заявилоо ликвидации 32 подозрительных аккаунтов, с которых велась пропаганда с целью повлиять на выборы в США, которые состоятся в ноябре. Также Microsoft заявил о пресечении кибератак против трех кандидатов на выборах в Конгресс США.