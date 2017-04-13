США атаковали цели ИГ в Афганистане самой мощной неядерной бомбой

В четверг, 13 апреля, на востоке Афганистана Вооруженные силы США сбросили на туннели террористов Исламского государства массовую бомбу GBU-43. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

США впервые использовали такую бомбу против террористов ИГ, сообщил представитель Пентагона Адам Стамп.

Бомба была сброшена с самолета MC-130 в районе города Ачин, в провинции Нангархар, граничащей с Пакистаном.

Среди военных GBU-43 известна как "мать всех бомб", она представляет собой боеприпас весом около 10 кг, управляемый с помощью системы GPS. Впервые бомба была испытана в марте 2003 года, всего за несколько дней до начала войны в Ираке.

Генерал Джон Николсон, командующий американскими войсками в Афганистане, отметил, что бомба была использована против пещер и бункеров, принадлежащих боевикам ИГ в Афганистане.

"Это именно тот боеприпас, который преодолеет препятствия и сохранит импульс нашего наступления на ИГ", - сказал он.

Последствия этой атаки пока неизвестны.