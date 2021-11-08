Останніми днями США дипломатичними каналами попереджали Німеччину та інших союзників про ризик ескалації конфлікту між Росією та Україною.

Про це випливає з інформації, яка доступна "Süddeutsche Zeitung", пише Bild. Наприкінці тижня США зробили подання до Європейської служби зовнішніх дій, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні.

У Берліні як виконавчий уряд канцлера Ангели Меркель (ХДС), так і можливий альянс "світлофорів" під керівництвом соціал-демократа Олафа Шольца (СДПН) зазнають тиску, щоб діяти.

Сполучені Штати закликають Німеччину використовувати газопровід «Північний потік-2», який ще потребує ліцензії на експлуатацію, для тиску на Кремль.

США, очевидно, очікує, що Берлін припинить або принаймні перегляне поточний процес сертифікації газопроводу у Федеральному мережевому агентстві. Проект викликає суперечки серед партнерів світлофорів. У той час як Зелені та FDP відмовляються діяти, СДПН поки що дотримується цього.

Сполучені Штати закликають Німеччину використовувати газопровід «Північний потік - 2», для експлуатації якого ще потрібна ліцензія, для тиску на Кремль.

Американська сторона, мабуть, очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне поточний процес сертифікації газопроводу у Федеральному мережевому агентстві. Проєкт викликає суперечки серед партнерів "світлофору". У той час як «Зелені» та ВДП відмовляються діяти, СДПН поки що дотримується цього.