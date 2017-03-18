США добились удаления из итогового коммюнике G20 тезиса о свободной торговле

Среди ведущих индустриальных стран и стран с развивающейся экономикой назревает серьезный торговый и финансовый конфликт. Участникам встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в немецком Баден-Бадене в субботу, 18 марта, не удалось договориться о включении в итоговое коммюнике пункта о сохранении режима свободной торговли и неприятии протекционистских ограничений. Представители США воспрепятствовали включению в заявление пункта об отказе от протекционистских мер и приверженности свободной торговле, который обычно присутствует в итоговых документах встреч "большой двадцатки".

По итогам двухдневной встречи участники приняли лишь заявление о намерении укреплять роль международной торговли в экономике, пишет AFP. Ряд участников встречи, в частности, Франция, Италия, Китай и Бразилия настаивали на сохранении прежних правил ведения международной торговли. Германия предложила компромисс, предполагающий включить в заключительное коммюнике формулировку о "справедливых" торговых отношениях вместо абсолютного неприятия протекционистских ограничений.

Берлин позитивно оценил итоги встречи

Несмотря на то, что участникам не удалось достичь компромисса, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schuble) позитивно оценил итоги встречи. Сотрудничество в рамках G20 "скорее усилилось, чем ослабилось", заявил он по окончании консультаций. В частности, он отметил консенсус между участниками по ряду вопросов, в частности, стремлении к справедливой конкуренции. "Мы все убеждены в том, что мировая торговля является залогом роста мировой экономики и экономик отдельных стран", - цитирует его слова dpa.

Президент США Дональд Трамп является сторонником протекционистской экономической политики. Мировое сообщество опасается, что с началом его президентства настала эра торговых ограничений. Трамп неоднократно подчеркивал, что для него на первом месте стоит рост национальной экономики и сделал одним из основных принципов своего президентства тезис "America First".

Двухдневная встреча министров финансов "большой двадцатки" открылась в пятницу, 17 марта и была омрачена разногласиями между участниками по ряду принципиальных вопросов. Помимо проблемы сохранения свободной торговли, существовали различные мнения по финансированию программ по борьбе с изменениями климата. Другими темами встречи были создание новых рабочих мест, регулирование международных финансов и борьба с уклонением от налогов. Встреча проходила в рамках подготовки к саммиту G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.

Europe.newsru.uahttp://rus.europe.newsru.ua/article/38009379