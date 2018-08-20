США доопрацьовують проект санкцій проти РФ заради мінімізації наслідків для світової економіки

Сенат США доопрацьовує проект санкцій проти Росії щоб мінімізувати небажані наслідки для світової економіки у разі їх застосування, пише Bloomberg.

Американські законодавці хочуть мінімізувати небажані наслідки для світової економіки у випадку введення жорстких обмежень щодо суверенного боргу та енергетичного сектору РФ.

"Ми хочемо, щоб побічний ефект для світової економіки був максимально обмежений", - заявив сенатор від штату Меріленд Кріс Ван Холлен.

Законопроект може бути розглянутий наприкінці вересня поточного року.

1 серпня до Конгресу було внесено законопроект, який посилює антиросійські санкції.

Співавторами ініціативи виступили Роберт Менендес (Демократична партія), Ліндсі Грем (Республіканська партія), Джон Маккейн (республіканець), Корі Гарднер (республіканець), Бен Кардін (демократ), Джин Шахін (демократ).

Новий документ - всеосяжний, у разі прийняття він посилить економічний, політичний і дипломатичний тиск на Росію. Однією з цілей законопроекту сенатор Грем назвав відхід Росії з України. При цьому чинний режим санкцій він назвав занадто слабким, щоб зупинити президента РФ Володимира Путіна.

Законопроект, серед іншого, передбачає посилення санкцій щодо енергетичного та фінансового секторів Росії, її олігархів і державних підприємств, застосування санкцій щодо російського суверенного боргу. Крім того, документ прописує введення санкцій за хакерські атаки і створення в США центру зі знешкодження російських загроз.

Крім того, 8 серпня США ухвалили рішення запровадити проти Росії нові санкції через атаки із застосуванням нервово-паралітичної речовини Новачок проти колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

У заяві Вашингтон прямо звинуватив Москву в застосуванні забороненої хімічної зброї проти громадянина Британії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Нові санкції набудуть чинності 22 серпня.

За даними ЗМІ, США можуть знизити рівень дипломатичних відносин з Росією в межах анонсованих нових санкцій проти Росії. Крім того, якщо протягом трьох місяців Москва не надасть гарантій, що не використовуватиме хімічну зброю і не погодиться на допуск міжнародних інспекторів, набуде чинності другий етап санкцій, що передбачає зниження рівня дипломатичних відносин, скорочення до мінімуму взаємної торгівлі та заборона польоту до США для російських авіаліній.

Американські обмежувальні заходи можуть охопити 70% російської економіки і 40% робочої сили.

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Посольство Росії у США заявило, що ці санкції є "драконівськими", а причини їх запровадження "надуманими". У МЗС РФ заявили, що Москва не буде виконувати висунуті США умови для зняття нових санкцій і займеться опрацюванням заходів у відповідь на нові санкції США.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що можливе подальше посилення американських санкцій проти Росії можна буде розцінити як оголошення економічної війни.