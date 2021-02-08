США допоможуть Україні отримати та розповсюдити вакцину від COVID-19

Сполучені Штати нададуть нову допомогу Україні в її зусиллях щодо отримання та розповсюдження вакцин проти COVID-19, які мають прибути в Україну найближчими тижнями.

Про це заявила тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін, повідомляє посольство США в Україні.

"Найближчим часом відбудеться масове розгортання вакцин - надзвичайно складний, проте амбіційний процес - і я з радістю повідомляю, що Сполучені Штати нададуть нову підтримку для отримання та розподілу перших 117 000 доз вакцини Pfizer, що буде доставлена в Україну в рамках Covax", - сказала Крістіна Квін.

Вона повідомила, що завдяки цій новій допомозі органи охорони здоров'я України зможуть забезпечити безпечне зберігання та транспортування вакцини при надзвичайно низьких температурах, необхідних для вакцини Pfizer.

Дипломат також зазначила, що допомога Агентства США з міжнародного розвитку USAID дозволить укласти контракти з логістичною фірмою на підтримку Міністерства охорони здоров'я щодо отримання, зберігання та транспортування перших доз вакцини по всій країні.

У посольстві нагадали, що США раніше надали Україні понад 48 мільйонів доларів на підтримку системи охорони здоров'я, забезпечення захисними засобами, на допомогу малим і середнім підприємствам, які постраждали від пандемії, для боротьби з дезінформацією про вірус та на підтримку інших державних ініціатив.

Нагадаємо, уряд Німеччини надасть Україні 13,1 мільйонів євро для допомоги 12 медзакладам Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, а також на контрольованих урядом України територіях Донецької та Луганської областей у протидії COVID-19.