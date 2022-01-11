США готові до продовження переговорів з Росією, - Нуланд

Перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" був обмін думками. США готові продовжити їх з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд.

"Цей перший раунд (переговорів з Росією - ред.) був обміном думками. Ми відкриті і підтримуємо продовження розмови, якщо ми хочемо домогтися реального прогресу", - сказала вона.

Представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки". Однак питання, чи буде новий раунд, залишалося відкритим.

Перед цим у російському МЗС заявляли, що переговори з США можуть обмежитися однією зустріччю, якщо американська сторона не погодиться на пропозиції Москви.