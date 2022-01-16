США готові озвучити наступні кроки з дипломатії з Росією - Салліван

Сполучені Штати озвучать свої плани щодо подальших кроків у переговорах з Росією на початку наступного тижня. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CBSN.

Салліван зазначив, що США координують свої дії з європейськими союзниками та партнерами, зокрема з Україною.

"За останній місяць я сім разів розмовляв із моїм українським колегою", - сказав Салліван.

За його словами, США готові до того, щоб продовжити переговори з Росією.

"На початку наступного тижня ми матимемо більше інформації про наступні дипломатичні кроки, якою ми зможемо поділитися", - сказав радник Байдена.

За його словами, ключовий момент полягає в тому, що США готові до будь- якого розвитку подій.

"Якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це в унісон з нашими союзниками та партнерами. Якщо Росія хоче піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові і до цього, надавши потужну відповідь, яка вдарить по їх стратегічних позиціях" - сказав Салліван.

Він підкреслив, що США та їхні союзники та партнери використовують одночасно стримування та дипломатію. Цього тижня після переговорів із США, НАТО та в ОБСЄ Росія отримала відмову на її вимогу не брати Україну до НАТО. У Білому домі заявили, що РФ шукає привід для вторгнення в Україну і для цього може сама атакувати бойовиків на Донбасі "під чужим прапором".