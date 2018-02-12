США готовы начать вести переговоры с КНДР, - Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США готовы провести переговоры с КНДР. Об этом сообщает The Washington Post.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс.

На вопрос, какие шаги потребуется предпринять Корее, чтобы с нее начали снимать санкции, Пенс ответил: "Не знаю. Поэтому и нужны переговоры". Но он отметил, что давление не будет ослабляться, пока КНДР не начнет отказываться от ядерной и ракетной программ.

На торжественном ужине, который был посвящен открытию зимней Олимпиады, Пенс избежал встречи с главой делегации КНДР. Он не подошел к представителю Северной Кореи для рукопожатия.

В среду Пенс заявил, что США готовятся ввести самые жесткие и агрессивные санкции против Северной Кореи. Их введут после завершения зимних Олимпийских Игр в Южной Корее.

Совет безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности, значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тыс. баррелей) объем поставляемого ей топлива.