США готовят новый транш военной помощи Украине - Пентагон

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине.

Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава ведомства Марк Эспер, сообщает Голос Америки.

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется, это около 250 миллионов долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, поэтому я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны проводить проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и Украина решает вопрос коррупции", - сказал министр.

На вопрос о том, влияет ли на это процесс импичмента президенту США Дональду Трампу, Эспер ответил отрицательно.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу, чтобы Министерство обороны оставалось вне ее", - сказал он.

В то же время министр отметил, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия Украина, основываясь на трех вещах: "Первое: насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли Украина решает вопрос коррупции. И третье: также ли наши союзники в регионе предоставляют поддержку Украине в сфере безопасности. Ответ на все три вопроса был "да", и мы поддержали предоставление такой помощи".

Как сообщалось, ранее заместитель министра обороны Украины Алина Фролова заявляла, что за текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 миллионов долларов, на более чем 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты.

Замораживание военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа - его обвиняют в том, что он требовал от властей Украины начать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента на будущих выборах, а в обмен на это разморозил бы помощь. В итоге после скандала Белый дом разморозил помощь.

В следующем году Украина получит от США военную помощь как минимум на 250 миллионов долларов.