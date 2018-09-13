США готовят "жесткие" санкции против России из-за дела Скрипалей

Американское правительство работает над вторым раундом "жестких" санкций против России в связи с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает Bloomberg.

Пакет санкций готовится в соответствии с Законом о ликвидации химических веществ и борьбые с биологическим оружием и военными действиями 1991 года, который предусматривает наказание стран, которые используют химическое оружие в нарушение международного права.

Как сообщила представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, в Госдепе готовы имплементировать второй раунд санкций.

"Мы хотим добиться того, чтобы мы могли инспектировать, чтобы власти России заверили, что не будут использовать нервно-паралитические вещества против собственных граждан. Если мы этого не увидим... - второй раунд санкций обязателен к исполнению. Они будут введены", - отметила Сингх.

Отметим, первоначальный санкций ограничивает экспорт в Россию товаров и технологий США по соображениям национальной безопасности, включая электронику, лазеры и некоторые специализированные технологии добычи нефти и газа. Такие действия могут блокировать сотни миллионов долларов экспорта.

Напомним, Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине.

Добавим, что в Британии заявили, что подозреваемые в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами военной разведки России.