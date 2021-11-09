США готують санкції проти компанії-оператора проєкту "Північний потік 2"

У США сенатори ініціювали внесення поправки до оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік, що передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG

Внесення поправки ініціювали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз, повідомляє "Інтерфакс".

Поправка, що пропонується, вводить обов'язкові санкції щодо оператора проєкту "Північний потік 2" - Nord Stream 2 AG.

"З того часу, як адміністрація Байдена відмовилася ввести обов'язкові санкції Конгресу щодо "Північного потоку 2" на початку цього року, Росія скоротила транзит газу через Україну і зосередила війська та військову техніку на українському кордоні... Доти, доки адміністрація продовжуватиме ігнорувати двопартійну волю Конгресу, ми продовжуватимемо просувати законодавство, яке захищає наших союзників та інтереси в Європі, одночасно протидіючи проєктам згубного впливу Кремля", - йдеться у заяві високопоставленого члена комітету Сенату із закордонних справ Джима Ріша.

Адміністрація Байдена раніше запровадила санкції проти кількох компаній, які підтримували "Північний потік 2", але не проти самої компанії-оператора цього проєкту.